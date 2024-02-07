بالصور: نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ في زيارة للجزائر

يشرع ، روبرت هابيك، بزيارة رسمية الى الجزائر. حيث سيكون مرفوقا بوفد هام والمكون من اطارات من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الالمانية.

وتندرج في إطار تعزيز الشراكة الجزائرية – الألمانية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة

وكان في استقبال روبرت هابيك ، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدين الدولي، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، واطارات من الوزارة.

وأوضح بيان الوزارة انه خلال هذه الزيارة تم برمجت، عقد لقاءات ثنائية بين الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء. وكذا تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين Corridor Sud H2. بالإضافة الى الإمضاء على عدد من الاتفاقيات بين الطرفين.