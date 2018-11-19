بالصور .. نائب قائد القيادة البحرية لحلف “الناتو” في زيارة للاميرالية الجزائرية

رست اليوم الإثنين المجموعة البحرية الدائمة الثانية لمنظمة حلف الشمال الأطلسي، المسماة “SNMG-2″، في توقف يدوم 04 أيام.

أين قام اللواء البحري، نائب قائد القيادة البحرية المتحالفة لمنظمة حلف الشمال الأطلسي”MARCOM”بزيارة مجاملة إلى اللواء قائد القوات البحرية، بالأميرالية.

كما حظي وفد من المجموعة البحرية بإستقبال من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى.

حيث ستقوم وحدة عائمة من قواتنا البحرية بالتنسيق مع سفن المجموعة البحرية الثانية للناتو بتنفيذ تمارين تكتيكية من نوع “PASSEX “.

وتتكون سفن المجموعة البحرية الثانية للناتو SNMG-2 من 04 قطع تحت قيادة هولندية، وهي:

المدمّرة قاذفة الصواريخ الهولندية “HNLMS DE RUYTER”.

قاذفة الصواريخ الإسبانية “ESPS CRISTOBAL COLON”.

الفرقاطة قاذفة الصواريخ الكندية “HMCS VILLE DE QUEBEC”.

ناقلة النفط والإمداد الإسبانية “ESPS CANTABRIA”.

تجدر الإشارة أن هذا التوقف يدخل في إطار التعاون العسكري مع منظمة حلف الشمال الأطلسي.

ويهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين قواتنا البحرية ومنظمة حلف شمال الأطلسي.