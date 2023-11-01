بالصور.. نادين الراسي تتعرض لإعتداء خطير من شقيقها وتدخل المستشفى!

تعرضت النجمة اللبنانية نادين الراسي، للضرب المبرح من قبل شقيقها الأصغر سيباستيان داخل مستشفى رزق.

وكشف موقع “الجرس”، إن الفنانة تعرضت للضرب أمام والدتها التي تعاني من شلل نصفي ومن وضع صحي غير مستقر وتمكث في المستشفى.

وتعرضت والدتهما إلى أزمة صحية شديدة فى القلب تسببت فى جلطة والتى أسفرت عن شلل نصفى لها.

وروت مصادر الجرس من المستشفى تفاصيل ما حدث، وقالت ان “نادين جاءت الى المستشفى مع والدها وشقيقتها راشيل. وبدأ الاشكال بالصراخ. لكن نادين تفاجأت بشقيقها الأصغر حيث رماها أرضا وبدأ بضربها”.

وأشارت المصادر إلى أن نادين “لم تضرب شقيقها بل اكتفت بجملة صرخت فيها قائلة: “عم بتمد ايدك عليي؟”، ثم خرجت من الغرفة”.

وأكد الموقع أن نادين تعرضت لجروح بالغة يوم الاثنين ونقلت الى قسم الطوارئ للعلاج بعد أن أصيبت بكدمات وانهيار نفسي.

كما أن فرقة من قوى الأمن وصلت إلى مكان الحادث لمعرفة ملابسات الاشكال.

فيما كشفت تقارير لبنانية أن كل من نادين الراسى وشقيقها الأصغر سيباستبان قاما بتحرير محضر ضد بعضهما البعض. في قسم الشرطة بالقرب من المستشفى التى تمكث فيها والدتها.

نادين الراسي تتلقى لتهديدات بالقتل!

كشف تسجيل صوتي من خلال مجلة الجرس اللبنانية عن تعرض الفنانة اللبنانية نادين الراسي بتهديدات بالقتل.

كما كشف التسجيل، عن تعرض والدا نادين الراسي للضرب من ابنيهما ساندرين وسباستيان. للحصول على ممتلكات شقيقهم الراحل جورج الراسي.

وصرحت الفنانة نادين الراسي منذ فترة ، إن شقيقها جورج الراسي تعرض للتهديد قبل وفاته دون الكشف عن سبب التهديد.