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بالصور.. نادين نجيم تخطف الأنظار برفقة إبنتها وشبه كبير بينهما

فن وثقافة
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بالصور.. نادين نجيم تخطف الأنظار برفقة إبنتها وشبه كبير بينهما
بقلم نادية بن طاهر

خطفت النجمة اللبنانية الحسناء، نادين نسيب نجيم، الأنظار، بأحدث صورها مع طفلتها الصغيرة هافن.

ونشرت النجمة، صورا جمعتها مع إبنتها والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، عبر حسابها على أنستغرام.

ورافقت الفنانة الصور بالتعليق الآتي: “الله يحميكي ويخليكي ويعطيكي أجمل أيام ويبعد عنك ولاد الحرام”.

وكانت نادين نجيم، قد صرحت في آخر لقاءاتها الإعلامية، أنها لم تُعلِن أسباب طلاقها من أجل مصلحة أبنائها، كما كَشَفت عن نواياها بالاعتزال للبقاء مع أطفالها.

و تشارك النجمة اللبنانية، في بطولة مسلسل “2020” مع النجم قصي خولي، وسيتمّ عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

نادين نجيم وإبنتها

نادين نجيم وإبنتها


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=788514

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