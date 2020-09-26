بالصور.. نادين نجيم تُظهر آثار إصابتها بعد إنفجار مرفأ بيروت

نشرت الممثلة اللبنانية وملكة الجمال السابقة، نادين نسيب نجيم، صورا جديدة لها تبين آثار إصابتها في إنفجار مرفأ بيروت.

وتسبب التفجير، في إصابات شديدة بوجه نجيم، فضلاً عن خسائر كبرى في منزلها.

وقد خضعت نادين نجيم لجراحتين متتاليتين في وجهها، إحداهما لتعديل شكل الأنف بعد تعرضه للكسر.

وكشفت الصورة الجديدة التي نشرتها نادين نجيم، بوضوح، أثر الجروح والكدمات على وجهها.

وكتبت الفنانة: “شكراً يا رب على كل شيء وأنا ممتنة كثير وايجابية، بعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله، لأنه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتبلنا عمر”.