بالصور.. نادي أونجي يقدم الملالي بقميص الفريق

قدم نادي أونجي الفرنسي، مستقدمه الجديد، الدولي الجزائري فريد الملالي، بعد ترسيم انضمامه للفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وظهر اللاعب السابق لنادي بارادو، في مركز تدريبا نادي أنجي، حامل قميص فريقه الجديد، الذي سينشط ضمنه الموسم المقبل، في الليغ1 الفرنسية.

وجاء انضمام الملالي (21 عاما)، لنادي أونجي، بعد اقناعه المدرب ستيفان مولان، بإمكانياته، خلال مرحلة التجارب التي خضع لها رفقة الفريق.

ووقع فريد الملالي، على عقد يربطه بنادي أونجي، لمدة موسم واحد على شكل إعارة، مع بند يسمح للنادي الفرنسي، بشراء عقده نهاية الموسم.