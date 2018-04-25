بالصور.. نادي أُحُد يكرّم الحارس الجزائري عز الدين دوخة

كرم نادي أُحُد السعودي، حارسه الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، بعد اختياره ضمن أفضل خمسة حراس في الدوري السعودي، لهذا الموسم.

وأقام مسؤولو نادي أحد، حفلة صغيرة بملعب الفريق، خاصة بعز الدين دوخة، اعترافا بما قدمه الحارس السابق للخضر لناديه السعودي.

في المقابل، عبر الحارس السابق لنصر حسين داي، عن امتنانه للمبادرة التي قامت بها إدارة النادي، وكتب عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

“أتقدم بالشكر الخاص لإدارة النادي، على رأسهم الرئيس شعود الحربي، على هذا التكريم، كوني من بين 5 أفضل حراس هذا الموسم في الدوري السعودي”.

وأضاف: “أشكر كل اللاعبين، الجمهور الأحدي وجماهير كل الأندية على تشجيعهم لي طيلة الموسم، وهذا التكريم بفضلكم جميعا”.

يذكر أن جائزة أفضل حارس في الدوري السعودي لهذا الموسم، عادة للحارس محمد العويس.