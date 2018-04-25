بالصور.. نادي أُحُد يكرّم الحارس الجزائري عز الدين دوخة

كرم نادي أُحُد السعودي، حارسه الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، بعد اختياره ضمن أفضل خمسة حراس في الدوري السعودي، لهذا الموسم.
وأقام مسؤولو نادي أحد، حفلة صغيرة بملعب الفريق، خاصة بعز الدين دوخة، اعترافا بما قدمه الحارس السابق للخضر لناديه السعودي.
في المقابل، عبر الحارس السابق لنصر حسين داي، عن امتنانه للمبادرة التي قامت بها إدارة النادي، وكتب عبر حسابه الخاص على “تويتر”.
“أتقدم بالشكر الخاص لإدارة النادي، على رأسهم الرئيس شعود الحربي، على هذا التكريم، كوني من بين 5 أفضل حراس هذا الموسم في الدوري السعودي”.
وأضاف: “أشكر كل اللاعبين، الجمهور الأحدي وجماهير كل الأندية على تشجيعهم لي طيلة الموسم، وهذا التكريم بفضلكم جميعا”.
يذكر أن جائزة أفضل حارس في الدوري السعودي لهذا الموسم، عادة للحارس محمد العويس.
أتقدم بالشكر الخالص الى إدارة النادي على هذا التكريم لكوني من بين ٥ أفضل حراس هذا الموسم في الدوري السعودي و على رأسهم الرئيس سعود الحربي و اشكر كل الاعبين و الجمهور الاحدي و مختلف جماهير الأندية على تشجيعهم لي طيلة الموسم و هذا التكريم بفضلكم جميعا 💛🏅 #بإذن_الله_أٌحد_باقي pic.twitter.com/4fVcl3Xyy3
— عزالدين دوخة (@Azzedine_Doukha) April 24, 2018
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