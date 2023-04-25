بالصور.. نادي ميلان يهدد مطعم “فاست فود” بتيارت!

هدد نادي آسي ميلان الإيطالي، محلا للأكل السريع بولاية تيارت، إستخدم إسم النادي في تسمية المحل باتخاذ إجراءات قانونية.

وحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمطعم عبر الفايسبوك، أمس الإثنين، Pizzeria Milano، فقد راسلت إدارة نادي ميلان الإيطالي، مديرية التجارة بولاية تيارت و مسؤولي المحل، منذ حوالي شهر.

وأضاف الحساب الرسمي لمحل الوجبات السريعة، أن إدارة ميلان طالبتهم بحذف شعار آسي ميلان من المحل.

كما أن مسؤولي ميلان، سيتخذون إجراءات تعويض عن استعمال شعار النادي، الذي يعد رخصة تجارية، وبدون رخصة منهم.

فيما نوهت الصفحة الخاصة بالمحل، أن سبب إستخدام شعار النادي الإيطالي، ليس لسبب تجاري فقط بل كونهم محبي الفريق.