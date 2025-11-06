بالصور.. ناصري يزور مقر سفارة الجزائر بالعاصمة القطرية الدوحة

أدى عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الخميس زيارة إلى مقر سفارة الجزائر بالعاصمة القطرية الدوحة.

و قد كان في إستقباله بمقر السفارة صالح عطية، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر و أعضاء السفارة و الموظفين.

و أشرف ناصري بالمناسبة على تدشين القسم القنصلي الذي أعيدت تهيئته والمتواجد بمقر السفارة، بحضور طاقم السفارة وعدد من أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بقطر .

هذا وقد ألقى رئيس مجلس الأمة بالمناسبة كلمة ضمنها تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و ذكر بالعناية الخاصة التي يوليها سيادته لجاليتنا الوطنية بالخارج والتي خصها بعديد الإجراءات التي تمكنها من إبقاء الصلة بالوطن. عزوز ناصري، دعا أفراد الجالية إلى أن يكونوا خير سفراء لبلدهم و حثهم على الانخراط.في مسعى الجزائر المنتصرة.