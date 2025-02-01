بالصور.. نانسي عجرم تظهر مع زوجها بعد شائعات طلاقهما

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لأول مرة مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها، بعد شائعات طلاقها.

وكانت نانسي عجرم، في تجمع عائلي بسيط، وظهرت في مقطع فيديو، وهي تلتقط الصور بجانب زوجها وبناتها، في عيد ميلاد إبنتها الصغيرة “ليا”.

ويعد هذا، الظهور الأول الذي يضم نانسي عجرم وفادي الهاشم بعد شائعات طلاقهما التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، قبل أن تنفي الفنانة اللبنانية الأمر.

وتعود تلك الشائعات إلى جملة نشرتها الفنانة نانسي عجرم أرادت أن تلقي بها الضوء على فيديو كليب أغنيتها الجديدة “طول عمري نجمة”. إلا أن البعض ربط بينها وبين حياتها الخاصة.

وتضمن الفيديو كليب مشهدًا تمثيليًا تظهر فيه وهي توقّع أوراق الطلاق.

ومع تزامن ذلك مع انتشار شائعات حول علاقتها بفادي الهاشم. اختارت النجمة اللبنانية الرد بطريقة مباشرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت نانسي: “هذه ليست مجرد أغنية! إنها لمحة عن الواقع الذي يواجهه عدد لا يُحصى من الناس. وعلى الرغم من أنها ليست قصتي، إلا أنها تستحق المشاركة.”

وفي تصريحات إعلامية، أوضحت نانسي عجرم أن الجدل الذي أثير حول انفصالها كان بسبب مشهد في الكليب.

مشيرةً إلى أن القصة الدرامية التي تضمنها لا تمت لحياتها الزوجية بصلة.