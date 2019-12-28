بالصور.. نجاة عائلات من موت محقق بعد انهيار حوش هش بسانت أوجان في وهران

نجت عائلات من موت محقق بعد إنهيار شبه كلي لحوش هش يقع بشارع بوعمامة علي بحي سانت أوجان في وهران.

وإستدعى، الحادث الخطير، تدخل مصالح الأمن والحماية المدنية لمعاينة الموقع والوقوف على الخسائر الناجمة عنه.

المسكن المصنف ضمن البنايات الآيلة للإنهيار ومؤشر عليه بالخانة الحمراء تعرض، صباح اليوم السبت، لسقوط شبه كلي لسقفه دون تسجيل أضرار بشرية، لكنه خلف حالة من الهلع والفزع لدى قاطنيه الذين تكبدوا خسائر مادية كبيرة بعد ضياع وتلف كافة أغراضهم المنزلية

علمًا أنّ العائلات المنكوبة سبق وتعرضت حادث مماثل خلال فترات الواليين السابقين عبد الغني زعلان ومولود شريفي، غير أنّ وعود ترحيلهم لم تتجسد على أرض الواقع بالرغم من إحصائهم ضمن قائمة قاطني البنايات الهشة.

لتناشد، العائلات، التي أصبحت تبيت في الشارع عقب تضرر شبه كلي لمساكنها المنهارة وإستمرار تشققها وتصدعها، والي وهران، عبد القادر جلاوي، للتدخل والنظر إليها بعين الرحمة وترحيلها إلى سكنات لائقة تحفظ كرامتها.