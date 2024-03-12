بالصور: نجاح رسو أوّل سفينة بحجم كبير ناقلة الغاز الطبيعي المسال “أوغارتا”

أعلن مجمع سوناطراك عن نجاح نجاح عملية الرسو والربط لأول سفينة بحجم كبير ناقلة الغاز الطبيعي المسال “أوغارتا” في الميناء الجديد للغاز الطبيعي المسال “إم 3” في سكيكدة.

وحسب بيان المجمع تمت هذه العملية بنجاح يوم 9 مارس 2024، وتمثلت في اختبارات عالية المستوى للتأكد من استعداد الميناء لإستقبال السفن بكفاءة وأمان بعد توسعة ميناء سكيكدة النفطي.

وأضاف البيان أن هذا الإنجاز يعكس حرص سوناطراك على الرفع من قدرات الشحن والتفريغ على مستوى ميناء سكيكدة.

كما انه و بفضل هذا المشروع، ستحظى المنطقة الصناعية لسكيكدة ببنية ميناء بحري ، يعزز مكانتها كواحدة من أهم الموانئ في الجزائر.

وللإشارة، فإن ناقلة الغاز الطبيعي المسال “أوغارتا” تابعة لهيبروك للنقل البحري فرع سوناطراك بناؤها عام 2017. كما يبلغ طولها 291 متير بينما عرضها 46 متر .