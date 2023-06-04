بالصور.. نجمة طيور الجنة تتخرج وهكذا أصبحت

احتفلت نجمة طيور الجنة السابقة، لين الصعيدي، بتخرجها من المدرسة، وسط عائلتها، لتخطف الأنظار بالتغير الذي طرأ على ملامحها.

ونشرت لين الصعيدي عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور التي ظهرت فيها رفقة عائلتها بالكامل.

وظهر في الصور المنشد عمر الصعيدي والد لين الصعيدي، وهو يشاركها فرحتها بالتخرج.

كما ظهرت معها والدتها وأختها مايا الصعيدي، وبدت على والدتها علامات السعادة والفخر بتخرج ابنتها.

وولدت لين الصعيدي عام 2005، وظهرت عبر قناة طيور الجنة وعمرها 10 سنوات. وقدمت العديد من أناشيد وأغاني الأطفال محققة شهرة كبيرة وأحبها الجمهور.

وتعيش لين الصعيدي مع والديها بالمملكة الأردنية الهاشمية، ولديها شقيقان هما مايا الصعيدي وهاشم الصعيدي.

كما أن والدها المنشد المعروف عمر الصعيدي يمتلك صوتا عذبا ويعرفه الجمهور من خلال الحفلات ومواقع التواصل الاجتماعي.