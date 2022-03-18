بالصور.. نجم أرسنال يعتنق الإسلام

نشر حساب عبر الفايسبوك، بإسم ”مأذون شرعي معتمد بلندن“ صورا لإمام مع لاعب أرسنال توماس بارتي، يحملان مصحف للقرآن الكريم.

وكتب الحساب: “الحمد لله الذي يهدي من يشاء، أسلم لله تعالى في مكتبنا لاعب فريق آرسنال، اللاعب، توماس بارتي”

وأضاف ذات الحساب :” ولله وحده المنة والفضل نسأل الله تعالى أن يثبته على الإسلام”.

ومن المنتظر، أن يعلن اللاعب بارتي، رسميا خبر إعتناقه الإسلام، قريبا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن، توماس بارتي تدرج في أتلتيكو مدريد قبل أن ينتقل إلى آرسنال في أكتوبر 2020 مقابل 40 مليون يورو.