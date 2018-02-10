بالصور.. نجم السيتي يواسي محرز:”سنكون معا الموسم القادم”

توجه اللاعب الدولي الفرنسي بنجامين ماندي مُباشرة بعد نهاية لقاء أمسية اليوم السبت الذي جمع فريقه مانشستر سيتي بنادي ليستر سيتي صوب محرز.

ويُعتبر الظهير الأيسر المُصاب الذي إنتقل هذا الموسم للنادي السماوي قادما من فريق موناكو الفرنسي من أقرب المُقربين لنجم الثعالب رياض محرز.

حيث لعب سويا في فريق لوهافر الفرنسي قبل أن ينتقل الأشقر الجزائري صوب الدوري الإنجليزي وكثيرا ما ظهر الثنائي معا في صور على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفسر البعض على أن ماندي واسى محرز بعد فشل إنتقاله لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في هذا الميركاتو الشتوي ضاربا له موعدا الموسم المُقبل.

وغاب ماندي عن لقاء اليوم بداعي الإصابة التي يُعاني منها منذ بداية الموسم الحالي لكنه حضر المُباراة من المدرجات الشرفية.