بالصور.. نجوم الخضر بصوت واحد من مصر

إحتفل نجوم المنتخب الوطني، من العاصمة المصرية القاهرة، بالذكرى الـ57 لعيد الإستقلال، التي تصادف الـ05 جويلية، من كل سنة.

ونشر لاعبو الخضر، تغريدات عبر حسابهم الخاص على “تويتر”، هنؤوا من خلالها الشعب الجزائري بهذه الكرى المجيدة.

وكتب رامي بن سبعيني، في تغريدته “وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر”، في حين اكتفى كل من سوداني وزياني، بصورة للعلم الوطني.

وعلى غرار زملائه، كتب عدلان قديورة، في تغريدته، “لذكرى أولئك الذين جاهدوا من أجل الحرية، ونظرة نحوى الأفق السعيد”.

ومن جهته كتب بطل ملحمة أم درمان، عنتر يحي، “5جويلية 1962، اللهم ارحم شهدائنا”، وتبعه سفيان فيغولي، بتغريدة أخرى جاء فيها، “العيد الوطني 5 جويلية 1962”.

وأظهرى لاعبوا المنتخب الوطني، من جديد، ومن خلال خرجتهم هذه، تعلقهم بوطنهم الجزائر، وبكل ما يتعلق بوطنهم الأم.

تحيا الجزائر حرة مستقلة 🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿 pic.twitter.com/SNzCqskxrD — Youcef Attal (@YoucefAttal) July 5, 2019

و عقدنا العزم ان تحيا الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/OGRPEPkIXo — Bensebaini Ramy (@bensebainiRams) July 5, 2019