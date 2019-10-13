بالصور.. نجوم الخضر يتضامنون مع بوداوي على طريقتهم!

تحاشى نجوم الخضر وسائل الإعلام عند وصولهم للقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين، في ردة فعل مُنتظرة بعد حادثة هشام بوداوي.

ورفض رياض محرز والبقية الإداء بأي تصريح، وهو نفس الموقف الذي إتخذه الرجل الأول في الطاقم الفني الوطني، جمال بلماضي.

وتعود مُهندس التتويج بالكان 2019 على الحديث للصحافة قبل أي سفرية لمُحاربي الصحراء، ولكنه غير عاداته هذه المرة.

ويبدو بأن الأفناك غاضبون مما عاشه زميلهم بوداوي، بعد نهاية المواجهة الودية الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية.

يُذكر بأن الفاف توعدت بالرد بقوة على “الإعتداء اللفظي” الذي تعرض له متوسط ميدان نيس، مُعتبرة إياه بغير المقبول.