بالصور.. نجوم المستديرة المحلية يتواجدون في افتتاح دورة الصحافة

تواجد عدد من نجوم الكرة الجزائرية سابقا كضيوف افتتاح دورة الصحافة الوطنية التي انطلقت اليوم الأربعاء، بالقاعة البيضاوية.

ونشط عدد من اللاعبين مثل موسوني وماتام إلى جانب بويش وأشيو والبقية بالقاعة البيضاوية.

كما تواجد رئيس الفاف سابقا شرف الدين عمارة و رئيس مجمع شركة مادار، إلى جانب الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

كما لم تخلو القاعة البيضاوية من تواجد نجم المنتخب الوطني في الثمانينات عمر بطروني، و لعزيزي و حتى من نجوم السينما الجزائرية مثل مروان قروابي.