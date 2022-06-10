بالصور.. نجوم المنتخب الوطني يصنعون الحدث بمسجد الدوحة

صنع لاعبو المنتخب الوطني، الحدث اليوم الجمعة، من خلال تواجدهم بإحدى المساجد في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل لاعبو الخضر على غرار بن ناصر، زرقان، وبوداوي، حضورهم صلاة الجمعة، بإحدى مساجد الدوحة.

كما لفت هذا الثلاثي الأنظار، حيث استغل العديد من المصلين هذه الفرصة، لأخذ صور تذكارية معهم، عقب انتهاء الصلاة.

يذكر أن عناصر المنتخب الوطني متواجدة حاليا بالدوحة القطرية، أين سيواجهون منتخب إيران، في مباراة ودية تحضيرية.