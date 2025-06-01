بالصور.. نجوم مولودية الجزائر يدخلون البسمة على الأطفال المرضى

قامت عائلة فريق مولودية الجزائر، اليوم الأحد، بمبادرة طبية، اتجاه الأطفال المرضى، بمستشفى زرالدة.

وقاد رئيس مجلس إدارة المولودية، حاج رجم، بعض نجوم الفريق، والطاقم الفغني، في زيارة إلى الأطفال المرضى، بمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة.

وسعى مسؤولي الفريق، واللاعبين، لرسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى، من خلال تقديم هدايا رمزية، وأخذ صور تذكارية معهم.

وتأتي هذه المبادرة من إدارة فريق مولودية الجزائر، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، الذي يتزامن وتاريخ 1 جوان من كل سنة.