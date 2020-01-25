بالصور.. ندوة بالعاصمة حول القافلة التحسيسية للرقمنة المقاولاتية والدفع الإلتروني

إحتضنت العاصمة اليوم، ندوة حول القافلة التحسيسية حول الرقمنة، المقاولاتية والدفع الإلتروني، تحت شعار “جيل الرقمنة الجزائري”.

وقد أشرف على إفتتاح فعاليات هذه التظاهرة كل من وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، وزير التجارة، والي ولاية الجزائر، الوزير المنتدب لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة مكلف بالمؤسسات الناشئة، الوزير المنتدب لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة مكلف بالحاضنات، الوزير المنتدب لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية، ممثلة الوزير الأول، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

والقى والي العاصمة عبد الخالق صيودة كلمة تطرق فيها الى الأهمية والإهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية في إطار ” مشروع الجزائر الجديدة ” للشباب ولمبادراتهم ولمشاريعهم، والسهر التام للحكومة على تنفيذه.

مؤكدا استعداد مصالح الولاية لمرافقة وتقديم يد العون والدعم للشباب أصحاب المشاريع و الأفكار الجديدة، بما في ذلك توفير المحلات والأوعية العقارية التي تساعدهم في ترجمة أفكارهم الإبتكارية وتجسيد مشاريعهم الإستثمارية.