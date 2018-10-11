بالصور.. ندوة دولية حول الصحراء الغربية بمخيمات اللاجئين الصحراويين

انطلقت اليوم أشغال الندوة الأولى لحركات التحرير والأحزاب والقوى الإفريقية بمخيمات اللاجئين الصحراويين بحضور الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي.

وعقدت هذه الندوة تحت شعار “مسؤولية أفريقيا في إستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في افريقيا”.

وقد عرفت هذه الندوة مشاركة دولية واسعة من الجزائر وجنوب أفريقيا و زمبابوي ونامبيا، اوغندا وغيرها على مدار يومين.

يطمح منظموها إلى تنسيق جهود ومبادرات حركات التحرير والأحزاب الإفريقية الرامية إلى دعم نضال الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.

وكذا حشد المزيد من الدعم الافريقي للقضية الصحراوية.

تأسيس منبر افريقي لحركات التحرير والأحزاب الإفريقية للدفاع عن الأهداف المشتركة ومبادئ الوحدة الإفريقية.