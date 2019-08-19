بالصور.. نساء برج باجي مختار يتظاهرن في الشوارع لإعلان “وفاة” التنمية المحلية والصحة

شهدت برج باجي مختار، اليوم الإثنين، مسيرة جاب خلالها العشرات من الرجال والنساء طرقات المدينة، احتجاجا على تردي الخدمات الصحية.

وقد انتهت المسيرة أمام مقري بلدية ودائرة برج باجي مختار، أين رفع المتظاهرون شعارات تندد بتدهور الطرقات وتأخر فتح المستشفى.

وحمّل المحتجون الذين رفعوا لافتات تنعي قطاع الصحة والتنمية المحلية بمنطقتهم، المنتخبين المحليين والبرلمانيين مسؤولية إيصال أصواتهم ومعاناتهم للسلطات العليا.

كما ندد المحتجون بما وصفوه صمت ولامبالاة السلطات إزاء تدهور طريق الوئام المؤدي إلى رقان.

وقال المتظاهرون إن تدهور وضعية الطريق باتت تسبب من حين لآخر حوادث مرور وما ينجم عنها من ضحايا كثر.

كما طالب المتظاهرون بتجهيز وافتتاح مستشفى 60 سريرا لترقية الخدمات الطبية بالمنطقة، وتخفيف عناء التنقل إلى مناطق أخرى للعلاج.