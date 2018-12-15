بالصور.. نسيب يعد بالقضاء على العجز في المياه بالمسيلة

أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن تحويل المياه انطلاقا من سد كدية أسردون بولاية البويرة نحو المسيلة وبوسعادة .

سيمكن من القضاء على العجز في تزويد سكان المدينتين بمياه الشرب.

وأوضح الوزير خلال زيارة بالولاية أن هذين التحويلين المائيين سيدعمان المدينتين بكمية إضافية تصل إلى 24 ألف متر مكعب يوميا.

مقابل عجز يقدر حاليا عبر هذه الولاية بـ 30 ألف متر مكعب يوميا.

وسيتم تدارك ما تبقي من العجز في مجال المياه عبر هذه الولاية من خلال تجسيد عدة عمليات خاصة بتسخير المياه الجوفية.

من خلال إنجاز تنقيبات على عاتق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، من بينها بئرين عميقتين بعاصمة الولاية إحداهما دخلت حيز الاستغلال.