بالصور.. نسيب يعرض ميزانية وزارته لسنة 2016 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

عرض اليوم حسين نسيب وزير الموارد المائية ميزانية وزارته لسنة 2016، امام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني.

بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة توفيق طورش رئيس اللجنة.

وقبل بداية العرض، نوّه توفيق طورش في كلمة موجزة بالنتائج التي حققها قطاع الموارد المائية في غضون السنوات الأخيرة.

وذكّر في سياق ذلك بتعهدات الحكومة المتعلقة برفع قدرات الموارد المائية وتوسيع الربط بشبكات الماء الشروب والصرف الصحي.

وكذا حماية المدن من أخطار الفيضانات ودعم استراتيجية الأمن الغذائي وتحسين الخدمة العمومية.

من جهته، أوضح وزير الموارد المائية أن قطاعه يعرف ديناميكية هامة منذ سنة 1999.

من خلال الاستثمارات التي أنجزت في إطار برنامج رئيس الجمهورية.

مع إيلاء أهمية أكبر للتسيير الجواري للخدمة العمومية للماء، وكذا الصيانة المستمرة للوسائل والمعدات.

وعرج أيضا على الأهداف المسطرة والمتمثلة في تحسين سبل الانجاز واحترام الآجال قصد تأمين التزويد بالماء الشروب وتحسين الخدمة العمومية للمياه.

وكذا اعادة التأهيل وتمديد قنوات المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي وحماية المدن من خطر الفيضانات.

وكذلك اعادة التأهيل وتحديث وتمديد نظم السقي، أما بخصوص الملاحظات التي جاء يها تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2016.

فقد أشار الوزير إلى أنها كانت محل عناية ومتابعة من قبل كل الجهات المعنية قصد تدارك النقائص أو الأخطاء.

وذلك بهدف ضمان تنفيذ سليم وشفاف لهذه الميزانية حيث أن كل الملاحظات التي طرحت تم الرد عليها.