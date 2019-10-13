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بالصور.. نشاط دبلوماسي مكثف لسليمان شنين في العاصمة الصربية بلغراد

الوطني
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بالصور.. نشاط دبلوماسي مكثف لسليمان شنين في العاصمة الصربية بلغراد
بقلم مصطفى.ق

كان لرئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين نشاط دبلوماسي كثيف على هامش أشغال الاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الصربية بلغراد.

حيث التقى شنين، نظيره التركي  مصطفي شنطوب، جاء هذا اللقاء لتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني في إطار اللقاءات و الاجتماعات الدولية.

كما إلتقى شنين نظيره الإيراني علي لاريجاني، من أجل دعم وتطوير العلاقات الثنائية و التنسيق في إطار اللقاءات الدولية.

وإلتقى شنين شارمين شودري رئيسة  برلمان جمهورية بنجلاديش، ضمن التشاور المستمر مع مختلف الهيئات والدول الصديقة.

ويشارك شنين  في أشغال المجموعة الجيوسياسية الإفريقية التي تطرقت إلي توحيد المواقف الإفريقية.

حيث تم خلال هذا اللقاء اعتماد رئيس المجلس في عضوية اللجنة التحضيرية للقمة العالمية لرؤساء البرلمانات المزمع عقدها شهر أوت 2020 في فينا.

ويشارك شنين  في أشغال الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية  العربية التي تناولت سبل تعزيز العمل المشترك وسبل توحيد وتنسيق المواقف العربية حيال العديد من المسائل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=711981

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