بالصور.. نصب 8 خيم بمستشفى الشلف للوقاية من انشار كورونا

قامت نهار اليوم مصالح الحماية المدنية بولاية الشلف بنصب 08 خيم عند مدخل المستشفى المرجعي الأخوات باج 240 سرير للوقاية من انشار كورونا.

المبادرة في إطار تعزيز التدابير الوقائية من انتشار وباء كورونا و تنفيذا لتوجيهات الوالي الهادفة إلى حشد جميع الإمكانيات المتاحة التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الضغط على مصلحة الإستعجالات الطبية للمستشفى المخصص للمشتبه في إصابتها أو المصابين بفيروس كورونا

الخيم ستستعمل من طرف الطاقم الطبي والشبه طبي لفرز وفحص المرضى القاصدين المستشفى وكذلك من من أجل توفير الراحة للزوار وحمايتهم من أشعة الشمس وبالتالي ضمان تباعد وقائي من العدوى، العملية تحت الإشراف المباشر لمديري الحماية المدنية والصحة والسكان و إدارة المستشفى.