بالصور.. نغزة تشارك في الأسبوع الإقتصادي إيطاليا-أفريقيا في روما

شاركت سعيدة نغزة رئيسة الكنفديرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ، في الاسبوع الاقتصادي إيطاليا -أفريقيا ، بروما في إيطاليا.

ويعتبر المنتدى أكبر حدث اقتصادي بين ايطاليا وأفريقيا.

وتخلل المنتدى مائدة مستديرة وورش العمل ، حول الجهات الفاعلة الاقتصادية في إنشاء هذا الجسر الاقتصادي بين ايطاليا وافريقيا.

هذا الحدث ينظم من قبل أسبوع الأعمال إيطاليا- أفريقيا برعاية وزير الشؤون الخارجية الإيطالي و التعاون الدولي.

وتحت شعار “الاستقرار تطور معا ” تم تحديد قطاعات النشاط التي تم تناولها خلال هذا المنتدى حسب احتياجات السوق.

سعيدة نغزة تحدث في الجلسة العامة حول الاستقرار والفرص والجديدة السوق. وتناولت الدور البارز لمنظمات ارباب العمل حول اتجاهات في السوق ، والنظام البيئي الريادي والفرص التعاون والأعمال.

كما أثارت الجهود التي تبذلها الجزائر في استقطاب الاستثمارات الخارجية ، و التسهيلات التي توفرها الحكومة الجزائري للمستثمرين الاجانب.

ودعت سعيدة نغزة على انشاء إنشاء جسر اقتصادي بين افريقيا وإيطاليا، تكون الجزائر احدى ركائزه ، ما يدعم العلاقات الاقتصادية بين روما والجزائر.