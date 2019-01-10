بالصور..نفوق أزيد من ألفي رأس ماشية بسبب الطاعون بالوادي

كشفت المصالح البيطرية لولاية الوادي، أنه تم تسجيل نفوق أزيد من ألفي رأس من صغار المواشي عبر تراب الولاية.

وحسب تصريحات المربين، فإن من بين 233 رأس معلن عليها رسميا، ويعود سبب نفوقها إلى طاعون المواشي.

وتم تسجل أكبر الأضرار على مستوى الشريط الحدودي ببلدية بن قشة عبر جميع قراها.

حيث يتفاجأ المربي في كل صباح بنفوق أزيد من 20 رأس إلى 40 منها، رغم تلقيح المواشي.

وعملت المصالح البيطرية بولاية الوادي منذ ظهور الوباء إلى غاية اليوم على تلقيح 24 ألف و406 رأس من الغنم شملت 144 مربي.

مع العمل على إرسال عينات إلى المخابر، ليصل عدد العينات التي تم إرسالها لمخبر الجهوي قسنطينة 257 عينة.

بالإضافة إلى وضع خلية أزمة متواصلة على مستوى مقر الولاية مهمتها متابعة الوضع مع إعداد تقارير يومية لمحاصرة الوباء.

للإشارة، فإن المصالح الأمنية تدخلت أكثر من مرة من أجل منع التجار من بيع المواشي في كل من سوق النخلة والخبنة وحاسي خليفة والسوق الرئيسي بعاصمة الولاية.

من جهة أخرى أبدى الموالون في الجهات الداخلية للولاية غضبهم الشديد بسبب ما وصفوه بالبطئ في عملية التلقيح، إضافة إلى النقص في اللقاحات.

ودعوا المسؤول الأول في الولاية إلى الوقوف شخصيا على عملية محاربة الوباء قبل أن تُباد الثروة الحيوانية بولاية الوادي.