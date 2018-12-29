بالصور.. نفوق عدد من الأغنام بسبب الوباء المجهول ببلديات باتنة

سجل العديد من المربين والفلاحين ببلديات بريكة، أولاد عمار بيطام في باتنة، نفوق العديد من رؤوس الماشية والأغنام بسبب الطاعون المجهول.

الطاعون المتسبب في نفوق الماشية والأغنام خلق رعبا لدى أصحابها والموالين، نتيجة الخسائر المادية التي لحقت بهم جراء هذا الوباء.

هذا وناشد الموالون والفلاحون المتضررين بعدة بلديات من جراء الوباء المجهول، السلطات المعنية والوزارة الوصية التدخل في أقرب الأجال قبل حلول الكارثة الكبرى.

للإشارة، أسدت وزارة الفلاحة تعليمة لولاة الجمهورية عبر التراب الوطني، غلق كل أسواق الماشية لمدة 30 يوما تنص على منع تنظيم كل أسواق الماشية.

وذلك إبتداءً من يوم الأربعاء الماضي إلى غاية 25 جانفي 2019، ومنع الإختلاط بين الأبقار والأغنام والماعز والجمال في الرعي عبر إقليم الولايات.