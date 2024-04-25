بالصور.. نقل تلاميذ مدرسة السايح رحو إلى ابتدائية ميموني لحسن بوهران

تم التكفل بتلاميذ مدرسة “السايح رحو” ببلدية بوتليليس بولاية وهران، ونقلهم الى مدرسة “ميموني لحسن” لإتمام الموسم الدراسي.

وحسب بيان للولاية، تنفيذا لتعليمات السعيد سعيود والي ولاية وهران، قامت رئيسة دائرة بوتليليس. رفقة مدير التربية بزيارة المدرسة الإبتدائية ” ميموني لحسن ” ببلدية بوتليليس. التي إستقبلت كلّ تلاميذ مدرسة “السايح رحو” لإتمام ما تبقى من الموسم الدراسي 2023/2024. حيث تم إستقبال التلاميذ، والتكفل بتمدرسهم رفقة أساتذتهم.

وحسب المصدر نفسه، تم ذلك بحضور لجنة من وزارة التربية الوطنية، وبمرافقة نفسانية لمستشاري التوجيه المدرسي. والأخصائين النفسانيين لمديرية النشاط الإجتماعي و حضورالسلطات المحلية و الأمنية بمختلف أسلاكها. و أولياء التلاميذ الذين أبدو إرتياحهم من الظروف الملائمة للتكفل بأبنائهم.

وكانت مدرسة “السايح رحو” ببلدية بوتليليس، شهدت حادث خطير تمثل في انهيار سقفها ما أسفر عن إصابة 6 تلاميذ.

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