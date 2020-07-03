بالصور.. نقل رفات الشهداء إلى قصر الثقافة مفدي زكريا

نقل رفات 24 شهيدا، التي وصلت اليوم الجمعة إلى أرض الوطن قادمة من فرنسا على متن طائرة عسكرية، إلى قصر الثقافة مفدي زكريا.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في استقبال رفات المقاومة الشهداء، في مطار هواري بومدين الدولي وكان إلى جانبه اللواء شنقريحة والوزير الأول عبد العزيز جراد، وعدد كبير من الوزراء.

وسيكون بإمكان المواطنين غدا السبت، من إلقاء النظرة الأخيرة على رفات شهداء المقاومة الشعبية الجزائرية.

وستتم مراسم دفن رفات شهداء الجزائر، بعد غد الأحد، بمربع الشهداء، في مقبرة العالية بالعاصمة، بحضور رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.