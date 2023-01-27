بالصور.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المحليين وكوت ديفوار

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من المواجهة المُثيرة بين المُنتخب الوطني للاعبين المحليين ونظيره الايفواري.

وتُلعب المواجهة التي تندرج لحساب الدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وعرف الشوط الأول تعرض حارس الخضر، ألكسيس قندوز، للطرد بالبطاقة الحمراء المُباشرة بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة الـ20.

وبسبب هذا الطرد قام الناخب الوطني المحلي باخراج متوسط الميدان، أحمد قندوسي، واقحام الحارس الثاني فريد شعال.

بينما طُرد لاعب المُنتخب الإيفواري، كواسي أتوهولا ياو، بالبطاقة الحمراء المُباشرة أيضا بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة الـ34.