بالصور..نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بلوزداد وبارادو

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تعيش ولاية اليزي، حالة انسداد كبيرة لدرجة اتهام الوالي بخيانة ثقة رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة، من طرف برلمانيين عن ولاية اليزي.
حيث اتهم البرلمانيين بولاية…
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ارتفعت خلال 24 ساعة الأخيرة حصيلة الإصابات إلى 27 سائحا، الذين قدموا إلى مدينة الشريعة السياحية بالبليدة.
حيث أنه من بين المصابين أطفال جاءوا من مختلف…
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لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، وأصيب 27 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء وقوع حوادث مرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة في بعض المناطق من الوطن.
وأوضح بيان لمصالح…
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