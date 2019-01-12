عاجل

بالصور..نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بلوزداد وبارادو

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور..نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بلوزداد وبارادو
بقلم يونس رزيق

فشل فريق شباب بلوزداد في الوصول إلى مرمى الحارس موساوي خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا بملعب 20 أوت.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com