بالصور.. نور الدين خالدي يشرف على تنصيب رؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة الجدد

أشرف نور الدين خالدي، المدير العام للجمارك، بمقر المديرية العامة للجمارك على مراسيم التنصيب الرسمي لرؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة الجدد.

التنصيب يأتي استكمالا للحركة الدورية الجزئية للاطارات الجمركية التي مست كل المصالح الخارجية عبر القطر الوطني.

مراسيم التنصيب الرسمية تلاها لقاء توجيهي حيث أكد فيها المدير العام للجمارك على المسؤولية الكبيرة التي يكلف بها الاطارات الجمركية المعينة.

واسدى المدير العام للجمارك التعليمات الكفيلة للتجسيد الفعلي والميداني لمقاربة الجمارك الجزائرية في محاربة كل أشكال الغش والتهرب الضريبي، تضخيم الفواتير وكل أشكال الجرائم الاقتصادية التي تمس بأمن وسلامة المواطن مشددا على التنسيق المحكم لحماية الاقتصاد الوطني وترقيته.