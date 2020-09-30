عاجل

بالصور.. نور الدين خالدي يشرف على تنصيب رؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة الجدد

الوطني
  • -
  • 0
بالصور.. نور الدين خالدي يشرف على تنصيب رؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة الجدد
بقلم مصطفى.ق

أشرف نور الدين خالدي، المدير العام للجمارك، بمقر المديرية العامة للجمارك على مراسيم التنصيب الرسمي لرؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة الجدد.

التنصيب يأتي استكمالا للحركة الدورية الجزئية للاطارات الجمركية التي مست كل المصالح الخارجية عبر القطر الوطني.

مراسيم التنصيب الرسمية تلاها لقاء توجيهي حيث أكد فيها المدير العام للجمارك على المسؤولية الكبيرة التي يكلف بها الاطارات الجمركية المعينة.

واسدى المدير العام للجمارك التعليمات الكفيلة للتجسيد الفعلي والميداني لمقاربة الجمارك الجزائرية في محاربة كل أشكال الغش والتهرب الضريبي، تضخيم الفواتير وكل أشكال الجرائم الاقتصادية التي تمس بأمن وسلامة المواطن مشددا على التنسيق المحكم لحماية الاقتصاد الوطني وترقيته.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=895763

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com