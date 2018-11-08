بالصور.. “نوفمبر… سجل الخلود” تحط رحالها بورقلة

احتضنت القاعة المتعددة الرياضات بالرويسات في ولاية ورقلة سهرة اليوم العرض الفني الإبداعي ” نوفمبر… سجل الخلود”.

العرض تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وإشراف وزير المجاهدين وتنظيم الديوان الوطني للثقافة والإعلام.

بمناسبة إحياء الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وتفاعل الجمهور الحاضر طيلة أكثر من ساعة من الزمن بلوحات فنية أبدع فيها أكثر من مئة فنان حول الجزائر.

الذي يحاكي نضال وبطولات الشعب الجزائري عبر مختلف الحقب التاريخية إلى غاية مرحلة البناء والتشييد عروضا.

وتخلل العمل الفني متنوعة امتزجت بين الموسيقى والرقصات الاستعراضية والغناء.

استمتع بها الجمهور الذي حضر بقوة خاصة من فئة الشباب.