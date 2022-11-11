بالصور.. نيس يُضيع الفوز أمام ليون بحضور بن زيمة

ضيع فريق نيس فوزا مُحققا سهرة اليوم الجمعة بتعادله مع مُضيفه أولمبيك ليون بهدف لهدف.

وذلك في لقاء الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي الذي جرى بملعب غروباما بمدينة ليون الفرنسية.

وشهدت المواجهة مُشاركة، الدوليان الجزائريان، يوسف عطال، وهشام بوداوي في التشكيلة الأساسية لنيس.

بينما شارك مواطنهم، بلال براهيمي، بديلا في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي عرف غياب، آندي دولور.

هذا كما شهد هذا اللقاء تقديم، النجم الدولي الفرنسي، كريم بن زيمة، الكرة الذهبية لجماهير ليون فريق طفولته.