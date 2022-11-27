بالصور.. نيمار يتحدى الإصابة ويبدي عزمه على العودة سريعا

أبدى النجم البرازيلي، نيمار جينيور، عزمه على العودة لقيادة منتخبه في قادم مباريات المونديال، متحديا بذلك الإصابة التي يعاني منها.

ونشر نيمار، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، صورة جديدة، أظهر من خلالها الاصابة التي يعاني منها على مستوى القدم.

كما أرفق نجم منتخب السامبا، هذه الصورة بتعليق قال فيه “لنذهب”، في اشارة منه لعزمه على مواصلة مشوار المونديال مع البرازيل.

وكان نيمار، قد تعرض لاصابته هذه، خلال مواجهة صربيا، ضمن مونديال قطر، والتي انتهت بفوز البرازيل بثنائية نظيفة.

يذكر ان منتخب البرازيل، يخضو ثاني مباراة له ضمن مونديال قطر، غذا الاثنين، في مواجهة منتخب سويسرا.