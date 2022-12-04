بالصور.. نيمار يريح مدرب البرازيل قبل مواجهة كوريا الجنوبية

بعث النجم نيمار داسيلفا، برسالة طمأن فيها محبيه، ومدرب منتخب السامبا، قبل مباراتهم المقبلة أمام كوريا الجنوبية، ضمن مونديال قطر.

ونشر نيمار، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” صوره خلال مشاركته في التدريبات الجماعية لمنتخب البرازيل، تحضيرا لمواجهة كوريا الجنوبية.

كمل أرفق النجم البرازيلي هذه الصور بتعليق قال فيه: “أشعر أنني بحالة جيدة ، كنت أعرف أنني سأفعل ذلك الآن”.

وتأتي عودة نيمار، بعد تعافيه من الاصابة التي كان يعاني منها، ليؤكد جاهزيته لمواجهة كوريا الجنوبية في الدور الـ16 من مونديال قطر، والمقررة غذا الثلاثاء.