بالصور.. نيوم السعودي يقدم بن رحمة لوسائل الإعلام

قدمت إدارة نادي نيوم السعودي الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، لوسائل الإعلام، اليوم الجمعة، بعد ترسيم التحاقه بالفريق على شكل إعارة.

واصطحب بن رحمة والدته معه، أثناء تقديمه أمام وسائل الإعلام، ما يؤكد علاقته القوية معها. وهو الذي قام بهذه الخطوة عندما التحق بنادي ليون الفرنسي وقبله ويستهام الإنجليزي.

وانتقل بن رحمة إلى نادي نيوم الناشط في دوري “يلو” السعودي (الدرجة الثانية)، على شكل إعارة بمبلغ 12 مليون يورو، مع إمكانية إضافة مكافآت تصل إلى 3 ملايين يورو.

كما يتضمن العقد خيار شراء إلزامي في حال صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى (روشن) الموسم القادم.

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