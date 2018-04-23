بالصور.. “نِينُو” يفوز بلقب أجمل قط في الجزائر 

نظمت الجمعية العلمية الثقافية علوم الحياة “بياف”لجامعة سعد دحلب بالبليدة، مسابقة أجمل كلب وقط في طبعتها الرابعة اليوم الإثنين بمعهد البيطرة.

وشارك في المسابقة 4 مشاركين رفقة قططهم، حيث أكدوا لـ “النهار أون لاين”، أنهم متعودون على المشاركة وينتظرونها بشغف في كل سنة.

وعاين أساتذة معهد البيطرة القطط المشاركون، إن كانوا يعانون من أي مرض وإن كانوا أليفون، حيث اعتمدوا على هذه النقاط لإختيار أجمل قط.

كما اعتمدوا أيضا على لون القط ولون عينيه.

وفاز بلقب أجمل لقب في طبعتها الرابعة، القط “نينو”، بينما جاء القط “بيكسي” في المرتبة الثانية .