بالصور.. هؤلاء نظراء لعمامرة الذين التقاهم خلال منتدى باريس من أجل السلم

افتتحت اليوم بالعاصمة الفرنسية اشغال الطبعة الخامسة لمنتدى باريس من أجل السلم بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. رمطان لعمامرة. بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

خلال الجلسة الافتتاحية الرفيعة المستوي والتي حملت عنوان “تجاوز الازمات” استعرض المشاركون أهم التحديات الدولية الراهنة السياسية والامنية والاقتصادية. والطاقوية والبيئية وسبل مواجهتها بصفة جماعية وفعالة.

وبالمناسبة، عقد الوزير لعمامرة لقاءات ثنائية مع نظرائه من هولندا، والسنغال وفلسطين وكرواتيا وروندا والنرويج. كما تحادث مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بورال.

وفضلا عن العلاقات الثنائية بين الجزائر وهذه الدول، تمحورت المحادثات حول أبرز القضايا الاقليمية والدولية الراهنة لا تزال. سيما الحرب في أوكرانيا وما تخلفه من استقطاب حاد يهدد السلم والامن الدوليين. بالاضافة الى تداعياتها الاقتصادية والانسانية، خاصة على الدول النامية في افريقيا والعالم العربي.

وأكد لعمامرة مع نظرائه الافارقة والاوروبيين على أهمية تكثيف الحوار والمشاورات لتجاوز هذا الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.