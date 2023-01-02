بالصور.. هالر يُباشر التدريبات مع دورتموند ويقترب من العودة للملاعب
بقلم حواز عبد النور
باشر النجم الدولي الإيفواري، سيباستيان هالر، التدريبات مع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الإثنين.
وذلك بعد أن خضع لعمليتين جراحيتين في الفترة الأخيرة في ظل معاناته من مرض السرطان على مستوى الخصيتين منذ شهر جويلية.
وذكرت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” أن هالر سينضم لتدريبات دورتموند الجماعية تحسبا لاستئناف البوندسليغا قريبا.
ويُعول هالر على السفر مع فريقه إلى إسبانيا، الجمعة المقبل، للمشاركة مع الفريق في معسكر شتوي قصير.
😍 After being diagnosed with testicular cancer in July striker @HallerSeb has returned to training with @BlackYellow 👏#beINBundesliga pic.twitter.com/QPCwaLIcUQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 2, 2023
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