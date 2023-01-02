بالصور.. هالر يُباشر التدريبات مع دورتموند ويقترب من العودة للملاعب

باشر النجم الدولي الإيفواري، سيباستيان هالر، التدريبات مع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الإثنين.

وذلك بعد أن خضع لعمليتين جراحيتين في الفترة الأخيرة في ظل معاناته من مرض السرطان على مستوى الخصيتين منذ شهر جويلية.

وذكرت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” أن هالر سينضم لتدريبات دورتموند الجماعية تحسبا لاستئناف البوندسليغا قريبا.

ويُعول هالر على السفر مع فريقه إلى إسبانيا، الجمعة المقبل، للمشاركة مع الفريق في معسكر شتوي قصير.