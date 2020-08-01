بالصور.. هبة تضامنية مع رجال الحماية المدنية في إخماد حرائق ولاية باتنة

ثمنت مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة، الهبة التضامنية الكبيرة التي قام بها شباب منطقة فسديس في مساعدتها على اخماد حرائق بالمنطقة.

ومد سكان و شباب المنطقة يد العون لفرق التدخل في اخماد بعض المواقد أوتموين جميع المتدخلين بمياه الشرب والحليب في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة التضاريس وظروف العمل.

وشكرت مديرية الحماية المدنية بالولاية كل المتدخلين والمساهمين في عمليات اخماد مختلف الحرائق التي عرفتها الولاية اليوم، سواء من بعيد او من قريب ، مؤكدة أن هذا التكاتف والتأزر ينم عن نضج الوعي عند شبابنا وتشبعهم بروح المسؤولية والمواطنة الحقيقية.