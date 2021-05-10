بالصور.. هجوم حاد على محرز بعد تضامنه مع فلسطين !

هاجم الصهاينة النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” عقب تضامنه مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف.

الصهاينة سارعوا للهجوم على حساب قائد المنتخب الوطني الجزائري على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بتعليقات مُعادية لفلسطين.

حيث علق أحدهم:”لا تصدق الأخبار الكاذبة” فيما أضاف صهيوني آخر “أكاذيب الفلسطينيين .. جيش الدفاع هو أرحم جيش في العالم”.

وكان الساحر الجزائري قد نشر منشورا على صفحته في فايسبوك عبر من خلاله عن تضامنه مع الفلسطينيين ومايتعرضون له من قبل الاحتلال الصهيوني.