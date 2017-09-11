بعد الإعلان عن تشكيل لجنة التحكيم الجديدة لبرنامج “ذا فويس” المتمثلة في الفنانة إليسا ومحمد حماقي وعاصي الحلاني والفنانة أحلام.

قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب العضو السابق في اللّجنة، بتوجيه تهنئة خاصّة لهم.

وأرسلت شيرين لأحلام باقة من الورود.

وكتبت على البطاقة المرفقة بها: “يا أجدع السيّدات، حتنوري ذا فويس و إن شاء الله يكسر الدّنيا السنة”.

وردّت أحلام: “شيرين الإحساس كم أنت رائعة في زمن نفتقد فيه الكثير من الرائعين شكراً شيرين عبدالوهاب”.

كما بعثت شيرين باقة ورد لحماقي، وكتبت: “ألف مبروك يا نجم الشّباب، حتنوّر كرسي ذا فويس أنا مبسوطه عشانك قوي”.

من جهته، ردّ حماقي بالتالي: “شكرا على الورد يا أحلى وردة”.

بدورها، أرسلت شيرين باقة ورد ثالثة لإليسا، وكتبت على البطاقة: “ألف ألف مبروك نورتي كرسي ذا فويس يا ملكة”.

وعلّقت إليسا: “شكرا يا شيرين على باقة الورد أسعدتيني”.

من جانبه، كشف الفنان عاصي الحلاني بفيديو نشره عبر حسابه الخاص على تويتر، عن تلقيه باقة ورد من شيرين.

وفور وصوله إلى كواليس مسرح البرنامج، وقال: “بتمنى كل أيامك سعادة ونجاح لأنها بتلبقلك”.

وأضاف: “بحب أطمنك هغلب المدربين كلهم السنة دي، شكرًا شيرين، بحبك”.

كما علّق في تغريدته قائلا: “شكرا صديقتي الغالية بنت الأصول شيرين عبدالوهاب، وإلى اللقاء السبت المقبل في باريس”.

وكتبت شيرين على البطاقة: “بتمنالك النّجاح في هذا الموسم من ذا فويس، ويارب تعمل موسم جامد جدا، أختك شيرين”.