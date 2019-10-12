بالصور.. هذا حال بيت العلامة عبد الحميد ابن باديس في قسنطينة

نشرت جمعية العلماء المسلمين على صفحتها الرسمية في “فايسبوك” صرخة لمواطنة جزائرية تبكي حال بيت العلامة عبد الحميد إبن باديس.

وقالت أنها خلال زيارتها لمدينة قسنطينة أحزنها حال التراث الذي تركه العلامة عبد الحميد إبن باديس في هذه المدينة.

وقالت أن حال ما تركه العلامة يبكي الأعمى قبل البصير، بيت مهدم تسكنه الفئران والنفايات، دون أدنى شعور، لماضى الرجل وتاريخه وعلمه وعطائه.

وأردفت، أن قسنطينة مدينة يحتضر فيها التاريخ ويغتال فيها التراث، ويشوه فيها التاريخ والحضارة.

والحال ليس في بيت العلامة قفط، مساجدها بيوتها التاريخية، مطبعة بن باديس التي يبكي حالها كل غيور على هوية البلاد وما ضيها.