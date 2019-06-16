بالصور.. هذا ما اكتشفته مفرزة للجيش بمخبأين للأسلحة في سيدي بلعباس

في إطار مكافحة الإرهاب كشفت مفرزة للجيش إثر عمليات بحث وتفتيش قرب منطقتي تافاسور تاوريرة، ولاية سيدي بلعباس، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني،اليوم، مخبأين للجماعات الإرهابية يحويان أسلحة وذخائر.

04 بنادق رشاشة من نوع FM ؛قاذف صاروخي من نوع RPG-7، مع قذيفتين RPG-7؛ بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف مع 70 مساك ذخيرة؛ بندقية صيد؛ 05 قذائف هاون عيار 120 ملم، و 49 مفجر؛ 05 قنابل FLG؛ 120 متر من الفتيل الصاعق؛ 13 مخزن ذخيرة خاصة بالمسدس الرشاش كلاشنيكوف ؛

بالإضافة إلى لغم تقليدي الصنع وكمية من الذخيرة.