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بالصور.. هذا ما حجزته مصالح الأمن بالعاصمة

أخبار الجزائر
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بالصور.. هذا ما حجزته مصالح الأمن بالعاصمة
بقلم النهار أونلاين

حجزت مصالح الأمن التي طوقت العاصمة أمس الجمعة، عدد معتبر من الخمور وأقنعة وأشياء أخرى كانت موجهة إلى المتظاهرين بالعاصمة التي شهدت مسيرة مليونية.


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