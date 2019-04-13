بالصور.. هذا ما حجزته مصالح الأمن بالعاصمة
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تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني، بأمن سوق أهراس، من الإطاحة بجمعية أشرار، وحجز 3354 قرص مهلوس، تم جلبها من دولة مجاورة.
وحسب ما علم اليوم السبت،…
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تمكنت مختلف الفرق الجمركية العملياتية التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف، خلال تدخلاتها الميدانية عبر كامل الإختصاص الإقليمي لها.
من حجز 101 سيارة و03 شاحنات من مختلف…
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سجلت مصالح الأمن بولاية بومرداس، إنخفاضا محسوسا في حوادث المرور خلال شهر مارس الفرط.
وحسب بيان لها، فإن هذه النتائج قد تم التوصل لها بعد مقارنتها…
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