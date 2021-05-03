بالصور.. هذا ما خلفته التقلبات الجوية بولاية المسيلة

أخبار الجزائر
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بالصور.. هذا ما خلفته التقلبات الجوية بولاية المسيلة
بقلم نسرين محفوف

إثر التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية المسيلة ليلة أمس، سجلت مصالح الحماية المدنية عدة تدخلات عبر مختلف بعض البلديات للولاية.

ويتعلق الأمر بكل من بلديات المسيلة،أولاد دراج،بوسعادة،عين الملح،برهوم،بن سرور،الشلال.

وبلغ عدد التدخلات التي قامت بها الحماية المدنية في هذه البلديات، 25 تدخلا.

وتتعلق أغلبها عمليات الامتصاص، ومعاينة تسربات مياه الأمطار للأحياء وتصريفها.

حيث تراوح منسوب مياه الامطار بين 20 سم الى غاية 60 سم .

كما تم اخراج 5 مركبات، كانت محصورة بأودية والوحل بأماكن مختلفة.

وأشار بيان الحماية المدنية لولاية المسيلة، أنه لم تسجل أي خسائر بشرية.

التقلبات الجوية بولاية المسيلة

التقلبات الجوية بولاية المسيلة

مخلفات التفلبات الجوية بالمسيلة

مخلفات التفلبات الجوية بالمسيلة

مخلفات التفلبات الجوية بالمسيلة


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